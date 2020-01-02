شاهد..أول ظهور لابنة حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح

نشرت الفنانة الشابة إسراء عبدالفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني صورة ابنتها في أول ظهور لها، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت، إسراء عبدالفتاح علي الصورة قائلة:"تمارا تتمنى لكم كل سنة جديدة سعيدة". وتزوَّج حمدي الميرغني من إسراء عبدالفتاح في عام 2017، بحضور نجوم الفن ومسرح مصر.

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