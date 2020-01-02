شاهد.. محمد رمضان الأفريقي

نشر النجم محمد رمضان صورة جديدة له وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر محمد رمضان في الصورة بالزي الأفريقي وعلَّق عليه قائلا:"ثقة في الله نجاح أفلام أفريقيا". Advertisements طرح رمضان أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب تحمل عنوان "رايحين نسهر" والتي حققت 2 مليون مشاهدة وهي من إخراج محمد سامي.

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