صور.. خالد النبوي يتحول لأمين شرطة في يوم وليلة

نشر النجم خالد النبوي صورة له من كواليس فيلمه الجديد "يوم وليلة" وذلك عبر حسابه بموقع الشهير "تويتر".
وعلَّق "النبوي" على الصورة قائلًا:"إيه اللي أنا عامله في نفسيده فيلم يوم وليله 6 يناير في دور العرض منصور الدهبي حبيب زملاته".
فيلم "يوم وليلة" بطولة كل من أحمدالفيشاوي، حنان مطاوع، درة، خالد سرحان، سامي مغاوري، محمد عادل، ومن تأليف يحيي فكري.
وتدور أحداث الفيلم من خلال يوم كامل فى حياة المصريين هو يوم مولد السيدة زينب، وذلك على مدار ٢٤ ساعة.
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