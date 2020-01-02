فيديو.. وليد الشامي يطرح "حيرتني" علي اليوتيوب

طرح النجم وليد الشامي أغنية جديدة تحمل عنوان "حيرتني" وذلك عبر موقع الفديوهات الشهير "اليوتيوب". "حيرتني" من كلمات اسير الشوق والحان وتوزيع هشام السكران ومكس وماستر عمرو هاشم وايقاع هاني الدوسري. والحان وتوزيع هشام السكران ومكس وماستر عمرو هاشم وايقاع هاني الدوسري. Advertisements ويشار ان آخر اعمال الشامي أغنية "بعد غيبة" والتي حققت مليون مشاهدة على "اليوتيوب". الأغنية من كلمات "الأول" وألحان مبارك الفهد وتوزيع موسيقي هشام السكران ومكس وماستر جاسم محمد.

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