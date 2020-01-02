ميرنا وليد - بيروت - قبيل اعتلائه خشبة مسرح ​عبد العزيز ناصر​ في سوق واقف، حيث يشارك للمرة الأولى في مهرجان الربيع، قبل الفنان المغربي دوزي تحدي موقع "الفن" له بالغناء باللهجة اللبنانية، واختار أغنية "يا ضلي يا روحي" للفنان اللبناني ​وائل كفوري​. فهل نجح بأدائها؟ شاهدوا واستمتعوا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هل نجح دوزي بالغناء باللهجة اللبنانية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.