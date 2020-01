ليدي غاغا تتبادل قبلاً حارة مع مجهول ليلة رأس السنة فهل يتواعدان؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت النجمة العالمية ​ليدي غاغا​ بليلة رأس السنة 2020 حيث قدمت عرضاً غنائياً تضمن الجاز وعزفاً على البيانو في مسرح بارك، ثم أكملن لتظهر في غرض براين نيومان بمطعم NoMad في لاس فيغاس.

وغنت غاغا "Fly Me to the Moon" ، وقدمت رقصة مثيرة للغاية مع الفائزة بلقب ملكة جمال Exotic World السابقة أنجي بونتاني وهي زوجة نيومان.

ثم أكملت ليدي غاغا الإثارة واختارت أن تمنح رجلاً مجهولاً ذو شعر داكن ملتحي اسمه مايكل قبلة حميمة عندما دقت الساعة الثانية عشرة معلنة انتهاء سنة وقدوم عام 2020 وشوهدت غاغا وهي تقبل الرجل الغامض مرة أخرى في وقت لاحق، وكذلك تمشي معه يدا بيد أثناء توجههما إلى سيارة الدفع الرباعي مع بعض الرجال الآخرين..

تأتي هذه القبلة بعد أخبار عن عودة المياه إلى مجاريها بين غاغا وخطيبها السابق وكيل المواهب كريستيان كارينو الذي كانت انفصلت عنه قبل أشهر وذلك في فبراير 2019.

ولم يتم الكشف عن هوية الرجل الذي ظهر بصحبة غاغا، وكانت علاقتهما رومانسية خلال ظهورهما سويا.