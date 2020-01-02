خاص الفن- لهذا السبب.. زينة خارج دراما رمضان للعام الثاني

ميرنا وليد - بيروت - قرّرت الممثلة المصرية زينة الإنسحاب من السباق الرمضاني المقبل للعام الثاني على التولي بسبب عدم عثورها على عمل مناسب يرضيها بعد غيابها العام الماضي، إذ قدمت آخر مسلسلاتها "ممنوع الاقتراب او التصوير" وشاركها البطولة فتحي عبد الوهاب و​نسرين أمين​ و​محمد شاهين​ ومي القاضي.

وقررت زينة التركيز في السينما خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تقديمها فيلم "الفلوس" مع الممثل المصري تامر حسني والذي طرح في دور العرض الاسبوع الماضي ويحقق نجاحات جيدة في مصر والدول العربية، وتريد أن تستكمل خطواتها السينمائية خاصة وانها تلقت أكثر من عرض جديد تعمل على دراسته في الوقت الحالي.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار ​محمد عبد​ المعطي، إخراج ​سعيد الماروق​، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، زينة، ​محمد سلام​، ​عائشة بن أحمد​، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل ​أحمد السقا​ ومي عز الدين وتم تصوير معظم مشاهده في بيروت.

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