بالصورة- زوجة محمد رشاد تتعرض لوعكة صحية

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري ​محمد رشاد​ عن تعرض زوجته الإعلامية ​مي حلمي​ لوعكة صحية عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعبّر عن قلقه عليها وتمنى لها الشفاء وطلب من متابعيه الدعاء لها في هذه المحنة.

ونشر رشاد صورة لزوجته وهي جالسة على السرير في المستشفى وتتلقى العلاج اللازم وظهرت عليها علامات التعب.

وعلق الفنان محمد رشاد على صورة زوجته قائلًا: "ربنا يحميكي ويبعد عنك الشر.. أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل".

ولم يذكر رشاد طبيعة مرض مي حلمي وسبب تواجدها في المستشفى وظل السبب غامضاً.



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