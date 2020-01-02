شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بالعام الجديد... صورة رومانسية لتيم حسن ووفاء الكيلاني والان مع التفاصيل

تيم حسن ووفاء الكيلاني

رغم غيابهما الإعلامي، لكن الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن يفضلان التواصل مع جمهورها بين الحين والآخر. واحتفالا بالعام الجديد نشرت وفاء الكيلاني صورة جديدة لها مع زوجها ويبدو أنهما يحتفلان في الخارج. قالت وفاء: "2020 يارب تبقى سنة خير ورضا على الكل، بلادنا وأهلنا وولادنا وحبايبنا وكل من تفائل وقال آمين، كل سنة وقلوبكم مليانه حب ورضى". يذكر أن تيم حسن احتفل في مايو 2017، بعقد قرانه على الإعلامية وفاء الكيلاني، وفاجأ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر خبر زواجه منه. من ناحية أخرى ينشغل تيم حسن بالتحضيرات لمسلسله الجديد "العميد". يشار إلى أن تيم حسن شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الهيبة 3" من إنتاج شركة "صباح إخوان" ومن بطولة سيرين عبد النور ومنى واصف ومجموعة كبيرة من النجوم، وقامت ببطولة الجزء الأول الممثلة نادين نسيب جيم، فيما كانت نيكول سابا بطلة الجزء الثاني.



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