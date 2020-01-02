شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانه المصريه هنا الزاهد تسخر من أحمد فهمي وحماتها تتدخل والان مع التفاصيل

هنا وأحمد فهمي

مازحت الفنانة المصريه هنا الزاهد زوجها الفنان أحمد فهمي كما هو المعتاد بين الثنائي الفني.‏ نشرت هنا الزاهد عبر حسابها الخاص على Facebook، صورة جمعتها بزوجها وعلقت عليها قائلة: "عام جديد سعيد ‏عليك يا قردي، شكلك كفتة باللبن".‏ ‎‎ لاقت الصورة تفاعلًا بين أصدقاء هنا وأحمد فهمي اللذين تدخلوا بتعليقاتهم، فيما رد فهمي ساخرًا من نفسه: ‏‏"شكلي متسول".‏ تدخلت السيدة "ليلى العطار" والدة أحمد فهمي في التعليقات قائلة: "ده حبيبي" لترد عليها هنا الزاهد: "ما ‏اختلفناش بس هو في الصورة كفتة"، لتمازحها حماتها قائلة: "بنت... برده حبيبك".‏ ‎‎ يشار إلى أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بزفافهما أول سبتمبر الماضي، في حفل كبير بأحد الفنادق الكبرى ‏بالقاهرة بحضور عدد كبير من النجوم‎.‎



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