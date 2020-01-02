هل يعود عادل إمام لشاشة mbc بعد غياب ثلاث سنوات؟

الخميس 2 يناير 2020

عادل إمام

يواصل حالياً الفنان عادل إمام تصوير مشاهد مسلسله "فلانتينو" الذي يخوض به السباق الرمضاني لعام 2020 من إخراج ابنه رامي إمام. ورغم عدم الإعلان رسمياً عن القناة التي ستحصل على حق عرض مسلسل "فلانتينو"، علم مم مصادر صحفيه أن شبكة قنوات mbc اقتربت بشكل كبير من الحصول على حق عرض المسلسل كما كان يحدث في جميع مسلسلاته السابقة ماعدا "عوالم خفية"، وأن هناك حالياً مفاوضات أوشكت على الانتهاء بين كل من الشركة المنتجة "ماجنوم" المملوكة لرامي أمام وهشام تحسين ومجموعة قنوات mbc للعودة والتعاون سوياً في رمضان المقبل.

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وكانت قنوات mbc قد دشنت حملة وهاشتاج "ضحكة مع الزعيم" والتي تعيد من خلالها عرض مسلسلاته بالإضافة إلى نشر مقاطع كثيرة متعددة على مدار اليوم من أعماله. عادل إمام لم يتواجد في دراما رمضان 2019 الماضي، وكانت آخر أعماله التلفزيونية هي مسلسل "عوالم خفية" الذي عرض عام 2018 كان لصالح شبكة قنوات cbc.

كان عادل إمام تخلى لأول مرة في 2018 عن قنوات mbc مصر التي كانت تعرض أعماله كل رمضان منذ عودته للدراما بعد غياب 28 عاماً في 2012 حتى عام 2017 بمجمل 6 أعمال وهم: "فرقة ناجي عطالله، العراف، صاحب السعادة، أستاذ ورئيس قسم، مأمون وشركاه، عفاريت عدلي علام".

جدير بالذكر أن مسلسل مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.