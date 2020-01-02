محمد حماقى وعاصى الحلانى ونانسى عجرم نجوم لجنة تحكيم "the vois kids"

الخميس 2 يناير 2020

نجوم ذا فويس كيدز

كشف القائمون على برنامج " THE VOIS KIDS" عن عرض أولى الحلقات يوم 4 يناير الجارى، فى تمام الساعة الثامنة مساء، فى موسمه الثالث، وتضم لجنة التحكيم كل من النجوم عاصى الحلانى ونانسى عجرم ومحمد حماقى، حيث تغيرت اللجنة بعدما كانت تضم كاظم الساهعر ونانسى عجرم وتامر حسنى.وقدم الثنائى كاظم الساهر وتامر حسنى اعتذارهما للقائمين عى البرنامج العام الماضى، خاصة أنهما لديهما ارتباطات فنية، ولذلك قررا الابتعاد عن لجنة التحكيم للتفرغ لعدة مشاريع فنية.



وتستمر لجنة تحكيم البرنامج هذا الموسم فى رحلة البحث عن أحلى صوت بين المواهب الغنائية الصغيرة بالوقوف على المسرح ليستعرضوا مواهبهم الغنائية أمام المدربين والجمهور.

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وتنطلق أولى حلقات البرنامج مع مرحلة "الصوت وبس"، التى تمتد لستة أسابيع تليها حلقتان من المواجهات وحلقة مواجهة أخيرة ثم الحلقة الختامية التى يتوج فيها أحد المشتركين الصغار باللقب. وكان فاز فى المواسم السابقة لين الحايك من لبنان وفى الموسم الثانى حمزة لبيض من المغرب.

يشار إلى أن محمد حماقى بدأ التحضيرات المبدئية لألبومه الجديد، المقرر طرحه فى صيف 2020، ويقدم من خلاله عددا من الأغانى المختلفة من حيث الكلمات والألحان والموسيقى، ويتعاون فيه مع العيد من الشعراء والملحنين، وعلى رأسهم محمد يحيى والشاعر أمين بهجت قمر.

وقدمت النجمة اللبنانية نانسى عجرم ، حفلا غنائيا ضخما خلال حفل رأس السنة بمسرح جزيرة المارية بأبوظبي، ضمن احتفالات رأس السنة، وقدمت من خلال الحفل أغانيها الشهيرة "بدنا نولع الجو" "أطبطب وأدلع"، "ماشي حدي"، "معقولة الغرام"، "مشتاقة ليك"، "ما فيا عيش الا معك"، "اخصامك اه"، "بتفكر في اية"، "الدنيا حلوة"، "واثق بحاله".