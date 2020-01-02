الإمارات تدخل موسوعة غينيس خلال احتفالات رأس السنة

متابعة بتجــــــــرد: نجحت إمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة في تسجيل رقمين قياسيين جديدين في “موسوعة غينيس للأرقام القياسية”، خلال احتفالات رأس السنة الجديدة.

وبحسب ما أفادت صحيفة “الإمارات اليوم”، مساء أمس الأربعاء فإنّ إمارة رأس الخيمة حققت إنجازاً تاريخياً بتسجيلها رقمين قياسيين جديدين في موسوعة “غينيس للأرقام القياسية” عن فئتي أكبر عدد من الطائرات دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد وأطول شلال من الألعاب النارية.

وفي التفاصيل، أوضحت الصحيفة ايضاً أنّ هذا الإنجاز تمّ بحضور لجنة تدقيق وتحكيم متخصصة وبذلك، يرتفع عدد الأرقام القياسية التي سجلتها عروض الألعاب النارية في رأس الخيمة في “غينيس” إلى خمسة أرقام قياسية جديدة خلال ثلاث سنوات فحسب.

وقد تمكّنت الإمارة من تسجيل هذا الرقم القياسي بفضل استخدام 173 طائرة من دون طيار لإطلاق الألعاب النارية والتوصل إلى تشكيل بصري بشكل الرقم 2020 في السماء بالإضافة إلى ثريا أنيقة وأنوار متألقة وأطول شلال للألعاب النارية (بامتداد 3788.86 متر) وتقنيات لاسلكية في السماء والشواطئ.