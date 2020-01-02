ميريام فارس للمرة الثالثة في المملكة العربية السعودية

للمرة الثالثة، ضربت الفنانة ميريام فارس موعداً مع الجمهور في المملكة العربية السعودية للقائهم في حفل ضخم في الرياض وذلك ضمن فعاليات “سمرات شتاء الرياض” في الرابع من كانون الثاني/يناير الحالي في منتزه الثمامة البري.

من ناحية أخرى، إستقبلت ميريام فارس العام الجديد مع جمهورها في عمان الأردن وسط أجواء مليئة بالفرح والحماس، وكما عودتنا ميريام في كل حفلاتها، فقد استغلت كل دقيقة خلال أدائها على المسرح لإضفاء السعادة والإيجابية على الحضور بالرقص والهيصة والغناء، وقد شكرت ميريام معجبيها الذين جاؤوا للقائها من مختلف الدول القريبة والبعيدة ليبدأوا معها عامهم الجديد.