رويدا المحروقي تعترف: ارتكبت خطئين كانا سبب ابتعادي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت النجمة الإماراتية رويدا المحروقي على الأصداء الكبيرة حول خبر عودتها للساحة الفنية بأكثر من عمل فني بتأثر، حيث عبرت عن سعادتها الشديدة بسبب ردود الفعل التي لم تتوقعها، وقالت لإحدى الإذاعات السعودية:" كنت أعرف أن الخبر سيكون مفاجأة للبعض لكن لم اتوقع أن أرى هذا الكم من الحب".

وأرجعت المحروقي سبب غيابها بأنه لم يكن اعتزالاً، بل ابتعاد بسبب ظروف معينة، مؤكدة أن هناك خطئين ارتكبتهما وتندم عليهما بشدة، وهما سماعها لمن كانوا يحثونها على التغيير عندما كانت في أوج نجاحها بذوقها واختيارتها التي كان يفضلها الجمهور، ومن ثم سرعة الاستسلام للانتقادات والإحباط من ردود الفعل غير المنتظرة لهذا التغيير، ما جعلها تبتعد وتطيل البعد حتى مرت كل تلك الفترة دون أن تشعر.

وأشارت رويدا إلى أنها حاولت العودة سابقاً لكنها اكتشفت أن الأمر يتطلب تحضيراً مكثفاً وخطة محكمة حتى تنجح هذه العودة، رغم محبة الناس لها، فما زالوا يذكرون أغانيها ويتساءلون عن سر غيابها.

وعن مخططاتها الفنية القادمة قالت: "سأعود كما أحببت نفسي وأحبني الناس، سأكون على طبيعتي وسأحافظ على لمحة الاختلاف التي أحبوها مني".

واعترفت رويدا بصعوبة العودة للساحة الفنية مؤكدة أنها حصّنت نفسها بالإعداد الجيد والتخطيط المسبق والطبيعية والبساطة، لافتة إلى أنها هي من تنتج لنفسها حالياً لأن ممارستها لما تحب هي الأهم.

وفي وقت سابق؛ ظهرت الفنانة الإماراتية رويدا المحروقي مع زوجها السابق الموزع الموسيقي المصري مدحت خميس في أستوديو التسجيل، وتعاونا من خلال إحدى أغنياتها الجديدة التي يتولى الأخير توزيعها.

يشار إلى أن الفنانة والملحن عاشا قصة عاطفية شغلت المواقع الإخبارية، وأنجبا طفلة أسمياها نور، إلا أن خلافات نشأت بينهما أدت إلى انفصالهما بعد وصول قضيتهما إلى المحاكم، بعد أن رفعت رويدا ضده قضية طلاق وحضانة تمكنت من كسبها.

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ولدت رويدا البالغة من العمر 44 في أبو ظبي، ودرست في مدارس راهبات الوردية من ثم انتقلت للبنان لتكمل دراستها في الجامعة الأمريكية، وأنهت دراسة الإخراج التلفزيون المسرحي.

شاركت في برنامج ستوديو الفن بهدف التجربة لا أكثر وقد نجحت بأن تكون فنانة بشكل رسمي من خلاله، وتخرجت منه عام 1996.

تعاقدت رويدا في استديو الفن تحديدا مع سيمون أسمر من ثم تعاقدت مع شركة روتانا لصدور ألبومها الأول عام 2002.

ألبومات رويدا المحروقي التي أصدرتها هي "آخر حب" عام 2002، وألبوم "أقولك شي" 2004، وألبوم "مهرى غالي" عام 2008.

وأجمل ما غنته رويدا كان أغنية "حطيتك في بالي" و"من يقول" و"غريب الطبايع" و"أقولك شي"، بحسب عدد من متابعيها.