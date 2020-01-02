نصر محروس يفاجئ بهاء سلطان: إذا رفضت العرض فالكلمة للقضاء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما استجاب لمبادرة إسعاد يونس لتسوية خلافه مع المطرب المصري بهاء سلطان، كشف المخرج والمنتج نصر محروس تفاصيل خلافه مع سلطان، وكذلك قدم له عرضًا بعودته للعمل داخل الشركة المنتجة خاصته.

وأبدى المنتج استجابته لإنهاء خلافه مع سلطان، وقال: "سعدت كثيراً بمبادرة الصديقة العزيزة صاحبة السعادة الأخت الفاضلة إسعاد يونس والتي ناشدتني ليلة رأس السنة بإنهاء الخلاف مع الفنان المطرب بهاء سلطان.. واستجابة إلى مبادرتها فإنني أوضح لها وللجمهور الحبيب بأنني أحرص الناس جميعا على إنهاء الخلاف معه فأنا وبفضل الله سبحانه وتعالى من اكتشف موهبته ومن اختار اسمه الفني الذي كان معترضا عليه ولقبه بسلطان ومن أعطاه الفرصة ليبدأ مشواره الفني من خلال شركتي وأزعم أنها لم تبخل عليه بحهدها وخبرتها وأموالها لتصنع له النجاح الذي يستحقه والشهرة التي يحلم بها".

وأضاف محروس: "ما أود إيضاحه أن شعوري إزاء ما حدث هو ذات شعور الأب حينما يتخلى عنه ابنه وينكر فضله عليه ويصر على تركه والانفصال عنه دون مبرر ويصل الأمر به أن يشوه صورة والده دون سبب سوى أنه لا يريد أن يبقى في المكان الذي يذكره بفضل والده عليه !!!".

وأوضح: "والأصعب من ذلك أن تشعر بأن من أحسنت إليه وصنعت معه وله النجاح يتعمد الاعتداء على حقوقك وأموالك ويفضل أن يسلم نفسه لغيرك ليقتسما ثمار جهدك وعرقك وروحك ودمك فماذا تفعل؟ سوى أن تلجأ للقضاء وتطلب منه ان يستكمل تنفيذ التزاماته وان يدفع للشركة نسبتها المستحقة لها والتي تقدر فقط بـ 25% لها ونسبة 75% له !! على أمل ان تعوض جزء من التكاليف الباهظة التي تكبدتها في إنتاج الألبومات له والتي يتكلف الواحد منها شاملاً أجره وتصوير إحدى أغنياته أكثر من 3 ملايين جنيه !!!".

وتابع المنتج: "بالرغم من ذلك كله فإن الشركة استجابت لكل الدعوات من المحبين للخير لكلا الطرفين لتسوية خلافهما وإتمام التصالح بينهما إلا أن ذلك لم يكتمل بسبب المحيطين به.. والذين يعارضون ذلك لمصالح شخصية لا نعلمها الله يعلمها".

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وأنهى نصر محروس حديثه: "رغم كل ما حدث فإن الشركة ترحب بمبادرة إسعاد يونس وتقول للفنان بهاء سلطان أهلاً بك في شركتك والتي يشرفها بأن تظل كإبن لها في حضنها وهي تعدك وكما سبق وإن فعلت ألا تدخر جهداً أو مالاً لتحقق كل ما تتمناه لنفسك والأهم ما تتمناه الشركة لك بأن تحتل مكانتك الفنية المستحقة علي قمة فن الغناء في مصر بفضل ما تنوي الشركة بذله من جهد ومال في سبيل تحقيق ذلك.. فإذا إستجبت لدعوة صاحبة السعادة كما استجابت الشركة فنحن أسعد الناس بذلك وإذا رفضت فليس لنا سوى الانتظار حتى يقول القضاء كلمته وينصف من له الحق".

وأكد محروس أن الشركة لم تقف ضد رغبة أي ممن اكتشفت موهبتهم قبل سلطان، ومنهم: تامر حسني، وشيرين، وخالد عجاج، وغيرهم، ليستكمل مشواره الفني مع شركة أخرى بالتزامهم جميعًا بالوفاء بحقوق الشركة المادية والقانونية في عقودهم لها، مشددًا على أن العلاقة معهم جميعا ما زالت قائمة على الود والاحترام.

يذكر أن بهاء سلطان طرح آخر ألبوماته الغنائية، عام 2014، بعنوان "بدعي يا رب"، وابتعد عن الساحة الفنية بعد خلافه مع نصر محروس على خلفية خلل في بعض بنود التعاقد منذ فترة طويلة؛ ما أدى إلى إقامة دعاوى قضائية، ولم تنته تلك القضية حتى الآن.

وكانت آخر مشاركات سلطان الفنية تتر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وسبق وغنى تتر مسلسل "فوق السحاب" للنجم هاني سلامة عام 2018.