قرار أصالة الجديد.. هل هو مؤشر حاسم لانفصالها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري الجمهور بقرارها الجديد حول تعاونها مع المخرجة نهال نبيل، بدلاً مع زوجها المخرج طارق العريان الذي ساهم معها في إنتاج العديد من الكليبات الغنائية على مدار السنوات القليلة الماضية.

وقال متابعون إن قرار أصالة الجديد يعد مؤشرًا جديدًا وقويًا بأنها منفصلة عن زوجها طارق العريان، مؤكدين بأن وقوع خلاف بسيط بحسب ما وصفته الفنانة في وقت سابق عندما ردّت على أقاويل طلاقها، لا يمنع من مواصلة زوجها في إنتاج أعمالها الغنائية، في ظل حرص الفنانة واهتمامها في كليباتها الغنائية.

وبحسب المعلومات فإن كليب أغنية أصالة الجديدة التي تحمل اسم "شامخ"، والتي تستعد لطرحه قريبًا، سيكون التعاون الأول الذي يجمعها بالمخرجة نهال نبيل.

وأكد متابعو الفنانة أنه في ظل صمت كل الأطراف عن إعلان إجابة واضحة تشفي فضولهم، إلا أن طبيعة علاقة الثنائي أصالة والعريان باتت واضحة المعالم، في ظل المؤشرات التي ظهرت منذ شهر سبتمبر 2019 وحتى اليوم.

لكن مع اقتناع الكثير من المتابعين بانتهاء العلاقة الزوجية بين النجمين، إلا أن التساؤلات ما زالت حاضرة عن سبب عدم حسم القصة وكشفها للعلن بعد مرور 4 أشهر على التكهنات فيها، خاصة وأنها تُشغل بال الكثيرين.

وفي هذا السياق تحديدًا فإن أصالة نصري قد كشفت في الأيام الأخيرة من 2019 عن سبب تكتمها حول الحديث عن أزمتها مع زوجها طارق العريان، قائلة في تصريحات تلفزيونية إنها من المستحيل أن تقبل الإساءة لأي شخص من أفراد عائلتها حتى لو كان الأمر لا يتعدّى مجرد شعور بسيط. مبينةً: "أي شي يخصني أنا سواء شعور أو إحساس وما بيطال أي حدا من الأطراف اللي راح أقولهن زوجي أولادي والدتي أخواتي أو رفقاتي طالما هو شعور خاص فيني، أنا بحس بأمانة إني أقوله".

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وتابعت أصالة: "ولكن مستحيل إني أتكلم في شي يخص أو يمس من قريب أو بعيد أي شخص من الأطراف اللي قلت عليهن، ودائمًا بعبر بصدق عن كل اللي يخص أصالة بس لأني صناعة الجمهور وملكية عامة".

وكانت أصالة قد أنهت 2019 بالقول:" عام يودّعنا بآخر صباح ليبدأ الجديد غدًا، علّه يأخذ معه ما أبكانا وأحزننا، ويأخذ الضّعف المُهين، والانكسار الّذي أرهقنا، ونعد أنفسنا بعام جديد، بمشاعر أجمل وأكثر نضارة".

وأضافت: "لنشعّ لمنّ حولنا فرحاً وأملّ، ولعائلتي الغالية الحبيبة الّتي ناضلت منّ أجلي، وأصدقائي الأوفياء الّذين لا يميلون لو مالت الحياة، أعدكم جميعًا بأنّ أكون كما أتمنّى أنّ أكون ليس هو فقط عام جديد بلّ هو تذكار لأنّ نتغيّر ونتجدّد ونعدو".

وأنهت رسالتها: "كلّ عام وجميعنا بخير وبلادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبّتنا بألّف خير، أصالة".