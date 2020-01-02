أسما شريف منير تستقبل 2020 بـ "لوك" جديد

استقبلت الإعلامية أسما شريف منير عام 2020 بإطلالة مختلفة، وقررت تغيير الشكل الذي اعتادها الجمهور عليه.
نشرت أسما شريف منير عبر صفحتها الخاصة على Instagram، مجموعة صور بشعر أشقر فاتح وكتبت معلقة عليها: "شقراء جدًا للعام الجديد، كل سنة وأنتم طيبين وناجحين وفرحانين".
يشار إلى أن أسما، شاركت والدها شريف منير، في تقديم الموسمين الأول والثاني من برنامج "أنا وبنتي"، الذي ناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تناولت الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة
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