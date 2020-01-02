أسما شريف منير تستقبل 2020 بـ "لوك" جديد

استقبلت الإعلامية أسما شريف منير عام 2020 بإطلالة مختلفة، وقررت تغيير الشكل الذي اعتادها الجمهور ‏عليه.‏

نشرت أسما شريف منير عبر صفحتها الخاصة على Instagram، مجموعة صور بشعر أشقر فاتح وكتبت معلقة ‏عليها: "شقراء جدًا للعام الجديد، كل سنة وأنتم طيبين وناجحين وفرحانين".‏

يشار إلى أن أسما، شاركت والدها شريف منير، في تقديم الموسمين الأول والثاني من ‏برنامج ‏‏"أنا ‏وبنتي"، ‏الذي ناقش في كل حلقة ‏أحد الموضوعات التي تناولت الفرق بين الأجيال، من خلال ‏مجموعة ‏من ‏الضيوف ‏المختلفة‎

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