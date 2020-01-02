شكرا لقرائتكم خبر عن بعد النجاح الكبير لـ "الفلوس".. تامر حسنى يتصدر تريند تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم تامر حسنى اليوم، تريند موقع التدوينات "تويتر"، بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم "الفلوس"، حيث احتل الفيلم أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية، فضلا عن تحقيقه لإيرادات مرتفعة بمختلف الدول العربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنها 105 داخل مصر، ليصبح تامر حسنى أعلى فنان مصرى يحقق أعلى إيرادات بالخليج والدول العربية.





وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من يوم الأربعاء الماضى بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

وأحيا النجم تامر حسنى، أول أمس حفلا جماهيرياً فى مدينة أبو ظبى، وسط حضور ما يقرب من 60 الف شخص، وقدم العديد من أغاني ألبومه الأخير"عيش بشوقك"، وافتتح الحفل بأغنية الفيلم الجديد "حلو المكان"، التى قدمها خلال أحداث الفيلم، والتى حققت 13 مليون مشاهدة حتى الأن ، كما قدم أغانى كفاياك اعذار، يا بنت الاية، وغيرها من أغنياته التى قدمها خلال مشواره الغنائى سواء كانت خلال البومات أو الأفلام السينمائية، ويستعد تامر حسنى لتسجيل أغانى ألبومه الجديد المقرر أن يطلقه خلال صيف 2020.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.