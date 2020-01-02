شاهدوا الإعلان الأوّل لـ"العميد"... تيم حسن يتورّط بجريمة قتل

نشر الممثل السوري تيم حسن البرومو الرسمي لمسلسل " العميد " الذي سيبصر النور قريباً.

ويظهر الإعلان جريمة قتل غامضة ضحيتها زوج الكاتبة والروائية التي تؤدي دورها كاريس بشار، ويجد تيم حسن الذي يؤدي شخصية أستاذ جامعي نفسه منخرطاً في البحث عن الفاعل ضمن قصة تبدو مشوقة فيما تظهر ان هناك علاقة حب ستنشأ خلال البحث عن تفاصيل الجريمة بين تيم وكاريس.

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وقد حظي البرومو بتعليقات إيجابية، خصوصاً أن تيم ظهر فيه بصورة مختلفة كلياً عما شاهده الجمهور في مسلسل " الهيبة " على مدى ثلاث سنوات.

ومسلسل " العميد " من تأليف و إخراج باسم السلكا وإنتاج شركة KINGSET DKL PRODUCTION . وهو يتألّف من 12 حلقة وسيعرض عبر منصة شاهد، بالإضافة إلى عرضه تلفزيونياً وسيمتد لأكثر من موسم .

تيم حسن وكارس بشار

ويشارك في بطولة العمل مجموعة أخرى من النجوم منهم فادي صبيح وبديع أبو شقرا ومجدي مشموشي وقاسم ملحو وأنجو ريحان وأمانة والي و رنا شميس وآخرين .

تيم حسن وكارس بشار