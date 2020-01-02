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ضجّت وسائل الإعلام العربية بأخبار تيفاني ترامب، وخطيبها الشاب اللبناني الأصل مايكل بولس الذي سيصبح صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال أيام.
وكان الحبيبان قد تعارفا في صيف العام ٢٠١٨، خلال عطلتهما في جزيرة ميكونوس في اليونان.
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وتبلغ تيفاني السادسة والعشرين، وهي ابنة ترامب الصغرى من زوجته السابقة مارلا مابلز.
بطاقة الدعوة للخطوبة
أما مايكل فنشأ في لاغوس في نيجيريا، حيث أسست عائلته شركة SCOA Nigeria وكذلك Boulos Enterprises، وتتاجر عائلته بالسيارات والمعدات والبناء، وهي من العائلات الغنيّة جدّاً.
مايكل يملك أربع جنسيّات، من بينها الجنسيّة الأميركيّة. وقد حدّدت عائلتا ترامب وبولس يوم ١١ كانون الثاني الجاري موعداً لحفلة خطوبة تيفاني ومايكل في فلوريدا، وسط إجراءاتٍ أمنيّة مشدّدة.
ومن المقرر أن يجرى حفل الخطوبة بإجراءات أمنية مشدّدة، وقد تسربت بطاقة الدعوة، التي جاءت باسم ترامب كرئيس للولايات المتحدة، وباسم طليقته مارلا والدة تيفاني، وحددت يوم السبت المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: أجمل لقطات لـ تيفاني ترامب مع حبيبها اللبناني وهذا موعد خطوبتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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