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انتشرت عبر السوشال ميديا، صورة للفنانة ديمة بياعة وزوجها أحمد الحلو تظهر في خلفيتها الفنانة نسرين طافش رغم الخلاف الكبير بينهما، إثر إعلان ديما في مقابلة لها قبل سنوات، أنّ نسرين كانت السبب وراء طلاقها من والد ابنيها تيم حسن.
الصورة التقطت من فيديو، لمقابلة أجراها برنامج عرب وود مع ديما وزوجها في إحدى المناسبات التي أقيمت في دبي، وصودف وجود نسرين في المناسبة نفسها، وظهرت في الفيديو.
وقد علّق البعض على نظرة نسرين طافش إلى ديمة بياعة، ما استعاد تفاصيل الخلاف واتهام ديما لنسرين، التي رفضت كلام دينا جملة وتفصيلاً، وقالت إنهما كانا صديقتين، وإنّ ادعاءات ديما لا أساس لها من الصحّة.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا ظهرت نسرين طافش وديمة بياعة في صورة واحدة رغم خلافهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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