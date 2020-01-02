نفاذ تذاكر حفل حسين الجسمي وأسماء المنور وفارس مهدي في سمرات شتاء الرياض

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، نفاد تذاكر الحفلة التي يحييها كلٌّ من الفنان حسين الجسمي، والفنانة أسماء المنور، والفنان فارس مهدي ضمن فعالية سمرات شتاء الرياض، اليوم 2 يناير 2020 في محمية الملك خالد المعروفة بـ "متنزه الثمامة البري".

باقي يوم على موعد بيع التذاكر 🔥



غداً يبدأ البيع ٥ مساءً بتوقيت السعودية 🇸🇦https://t.co/bbuPdFwsLo

📍#منتزه_الثمامة_البري

🗓 ٢ يناير

بالجلسة وليس للشخص#سمرات_شتاء_الرياض ❄️@7sainaljassmi @AsmaLmnawar @riyadhseason pic.twitter.com/ctqO2rXw2x — 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) December 26, 2019

يذكر أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي قدَّم أغنيةً، أعدَّت بشكل خاص لمناسبةٍ، حملت اسم "بطل الحكاية"، شارك في أدائها إلى جانبه مجموعة من أصحاب الهمم "الأطفال من متحدي الإعاقة" في ختام الاحتفالية وسط تفاعلٍ وتأثرٍ كبيرين من الحضور في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالإمارات.

في حين، شاركت أسماء المنور في ليلة "بعض من ذكريات تركي" التي أقيمت في ميدان الدرعية بالرياض، العاصمة السعودية، وقدَّمت الفنانة المغربية خلال الحفلة، التي جرت وسط الأجواء الشتوية المميزة، أجمل الأغنيات التي نالت إعجاب الجمهور.

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أما فارس مهدي، المغني والشاعر والملحن والمنتج السعودي، فقدَّم خلال مسيرته الفنية عديداً من الأعمال والألحان لمعظم فناني الخليج، في مقدمتهم راشد الماجد، وجابر الكاسر، ومحمد المبارك.

يشار إلى أن الفنان حسين الجسمي، والفنانة أسماء المنور، كان لهما حضور متميز في الحفلات التي أقيمت بالسعودية ضمن مواسمها السياحية عامةً.

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