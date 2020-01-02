هاني شاكر وأنغام في حفل مشترك في الرياض

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة حفلة غنائية ضخمة، يحييها كلٌّ من الفنان هاني شاكر، والفنانة أنغام ضمن فعالية "ملك العود"، الأحد المقبل 5 يناير، على مسرح أبو بكر سالم، في الرياض، العاصمة السعودية.

وسيغني النجمان العربيان في الحفلة مجموعةً من أجمل أغانيهما المفضلة لدى الجمهور السعودي والعربي.

ويمكن لمَن يرغب في حضور الحفلة الحصول على التذاكر من خلال الرابط التالي:

https://riyadhseason.sa/ar/event/Riyadh_Oud_Festival2

وحمل آخر عملٍ، قدَّمه الفنان هاني شاكر عنوان "أبويا"، وطرحه قبل أيام على قناته الرسمية في موقع "يوتيوب" من كلمات سامي النويهي، وألحان عمر كمال، وتوزيع أحمد طايع، كما أحيا أخيراً حفلةً غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً على مسرح السيفيك سنتر في ولاية ميشيجان، وُصِفت بالأضخم من حيث الحضور من أبناء الجاليات العربية.

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بينما أحيت الفنانة أنغام أخيراً حفلةً غنائية ضمن موسم الرياض، وتحديداً في "ليلة الملحن ياسر بو علي"، كما غنَّت في ليلة "بعض من ذكرياتي.. تركي" في ميدان الدرعية.

وتعد فعالية "ملك العود" أكبر تجمع عربي لعازفي العود من مختلف الدول، وتقام للمرة الأولى في السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه، وقد جرى الإعلان عن إقامة عددٍ من الفعاليات المميزة فيها على مدى يومين من 4 إلى 5 يناير الجاري ضمن فعاليات موسم شتاء الرياض.

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