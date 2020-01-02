محمد سعد: "رفضت مشاركة أحمد عز مسرحيته لأنني مش سامية جمال"

تفاجأ الكثيرون من محبي الفنان محمد سعد باعتذاره عن المشاركة في مسرحية علاء الدين التي يقوم ببطولتها الفنان أحمد عز في أولى بطولاته المسرحية.

وخرج الفنان محمد سعد خلال وجوده في حفل تكريم الفنان الكبير حسن حسني الذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الرابعة، وكشف عن سبب اعتذاره عن خوض هذه التجربة المسرحية المميزة، وقال إن سبب اعتذاره يعود إلى أن المخرج والمنتج مجدي الهواري يريدان تقديم عمل استعراضي وأنا لست سامية جمال ولا مطرباً لكي أشارك في المسرحية، ولكن ما يشغلني كفنان أن أضحك الجمهور في عمل مسرحي مميز.

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وحرص أيضاً خلال وجوده على توجيه الشكر للفنان أشرف زكي وكل القائمين على المهرجان وكل أعضاء نقابة المهن التمثيلية، وأكد أن تكريم الفنان حسن حسني من أفضل الأشياء التي حدثت العام الحالي؛ لأنه يرى أن الفنان حسن حسني شخصية نادرة الوجود، ولن تأتي إلا كل 100 عام مثله مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

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على ناحية أخرى حرص محمد سعد طوال وجوده بالحفل أن يظل بجانب الفنان حسن حسني الذي وصفه بوالده، وأكد أنه يفضل أن يناديه على أنه والده، وقال إن هناك الكثير من الأعمال التي قدمها نجحت بسبب مشاركة حسن حسني بها، وكان بالحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم محمد هنيدي وصلاح عبد الله وهالة فاخر وغيرهم الكثيرون.

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