نجلاء بدر ترد على متابعة تتهمها بإجراء عمليات تجميل

استعادت الفنانة نجلاء بدر ذكريات فترة الطفولة والمراهقة ببعض الصور القديمة لها.

نشرت نجلاء الصور عبر حسابها على Instagram في الصورة الأولى ظهرت في المرحلة الثانوية.

تلقت نجلاء تعليقات كثيرة من جمهورها، البعض أكد أنها لم تتغير وأنها محتفظة بجمالها، فيما شبهها آخرون بالفنانة الراحلة مديحة كامل.

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لكن البعض كتب تعليقات مثل أنها أجرت عمليات تجميل وأن شكلها تغير كثيراً.

وردت نجلاء على أغلب التعليقات وأكدت أنها لم تقم بعمليات تجميل، كما أوضحت أن أي تغيير في شكلها هو بسبب مرور الزمن.

وبعدها نشرت صوراً أخرى لها منها صورة مع أصدقائها بعد تخرجها من الجامعة، وصورة لها وهي طفلة صغيرة.

على صعيد آخر، شاركت نجلاء بدر، مؤخرًا في مسلسل «شبر ميه» بطولة أحمد السعدني، محمد علي ‏رزق، مراد ‏مكرم، محمد جمعة، رجاء الجداوي، نهى عابدين، ندى موسى، حنان سليمان، أمجد الحجار، ‏إسماعيل شرف، وهو من تأليف شريف بدر الدين، و‏إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي. ‏

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كما تشارك نجلاء بدر الفنان محمد رمضان في مسلسله الجديد «البرنس» الذي من المقرر عرضه في رمضان 2020، ومن بطولة نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبدالعزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

