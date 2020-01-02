هؤلاء هم نجوم أوسكار "سيدتي" 2019 حسب خيارات لجنة التحكيم والجمهور

أعلنت مجلة وموقع سيدتي عن نتائج الاستفتاء السنوي لاختيار أفضل نجوم العام2019 في مختلف المجالات الفنية ممن استحقوا الفوز في استفتاء أوسكار سيدتي تتويجا لاعمالهم المميزة وعطاءاتهم .

وكانت جوائز أوسكار سيدتي قد انطلقت في العام 2017 لتتوج كل سنة دفعة جديدة من النجوم والاعمال السينمائية والفنية .

واللافت في هذا العام تشكيل لجنة تحكيم تضم نخبة من المتخصصين في الحقل الفني والدرامي حيث ارتأت مجلة «سيدتي» تكريم صناع الإبداع والفن العربي من خلال تأليف لجنة تحكيم عربية تضم كتّاباً وشعراء وملحنين ومخرجين من أنحاء العالم العربي كافة، ليشاركوا القراء العرب جنباً إلى جنب في ترشيح النجوم والأعمال الأكثر تميزاً.

وكان للجنة التحكيم دور كبير في اختيار الأفضل والأكثر استحقاقاً للفوز بفئات «أوسكار سيدتي 2019» الفني المتنوعة.

وأتت النتائج على الشكل التالي :

أوسكار افضل مطرب عربي

عمرو دياب – ناصيف زيتون

أوسكار أفضل مطربة عربية

شيرين عبد الوهاب- نانسي عجرم – إليسا.

أوسكار أفضل ممثل عربي

إياد نصار – كريم عبد العزيز- مهند الحمدي.

أوسكار أفضل ممثلة عربية

هند صبري – كارمن بصيبص- إلهام علي.

أوسكار أفضل فيلم سينمائي عربي

الفيل الأزرق2- الممر.

أوسكار أفضل ممثل خليجي

ناصر القصبي.

أوسكار أفضل ممثلة خليجية

حياة الفهد- سعاد العبد الله.

أوسكار أفضل مطرب خليجي

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حسين الجسمي- راشد الماجد.

أوسكار أفضل مطربة خليجية

أحلام – نوال الكويتية.

أوسكار أفضل أغنية خليجية

أغنية «مهم جداً» للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

أوسكار أبرز ظاهرة فنية لافتة

محمد رمضان

أوسكار أهم فيديو كليب عربي

«ناسيني ليه» (تامر حسني)- «قادرين نعملها» (محمد حماقي) «انساي» (سعد المجرد ومحمد رمضان).

أوسكار أحب نجم/ة كوميدي/ة

أحمد حلمي – شيماء سيف- حبيب الحبيب.

أوسكار صعود أصوات شابة ملفتة

داليا مبارك - أصيل هميم.

أوسكار أفضل موسيقى تصويرية

عمر خيرت (فيلم الممر).

مصطفى الحلواني (مسلسل حواديت الشانزليزيه).

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