هل انفصلت اسما شريف منير عن زوجها محمود حجازي؟

شاركت الفنانة أسما شريف منير جمهورها بفيديو رومانسي لها مع زوجها محمود حجازي أثناء الاحتفال بالعالم الجديد2020 .
وظهرت أسما شريف منير مع زوجها محمود حجازي بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهما يحتفلان بالعام الجديد مع عدد من أصدقائهما.
وعلقت متابعة على الفيديو قائلة «عشان اللي بيفتي ويقول انكم انفصلتم يتكتمو ويخرسوا ربنا يحفظكم»، لترد أسما شريف منير عليها قائلة «ناس غريبة».
كانت أسما شريف منير، قد أزالت كل الصور التي تجمعها بزوجها محمود حجازي من صفحة «إنستجرام» الخاصة بها.
وأثار هذا الأمر كثيراً من التساؤلات حول علاقتهما، وهل انفصلا أم هناك خلافات جعلتها تتخذ هذه الخطوة؟.
شاهدي الفيديو :
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