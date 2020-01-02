رامي صبري: والدي تخلى عني في سن 17 عاماً وتركني بالشارع

قال الفنان رامي صبري إنه اعتمد على نفسه منذ بداية حياته، حيث أن والده قد أخلى مسئوليته عنه منذ أن أتم عامه السابع عشر، وأخبره بأنه لابد أن يعتمد على نفسه بشكل كامل.
وأضاف رامي أنه بالرغم من المستوى الاجتماعي الجيد لأسرته، لكن كان والده لديه رغبة في أن يتركني للشارع حتى أتعلم كيف أعتمد على نفسي، وأعرف جيداً قيمة الأموال التي أنفقها على نفسي، وكيف أنها تأتي بعد جهد كبير.
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وأوضح رامي أنه منذ هذه اللحظه وهو أصبح مسئولاً عن نفسه بشكل كامل، ولم يطلب من والده المساعدة، حتي أنه قد عاش حياة أقل من مستوى أسرته الاجتماعي، وهي الحياة التي كانت توفرها له الأموال التي يحصل عليها من عمله في الفن أثناء بدايته، لكنه استطاع أن يصبح نجماً ويعود مرة أخرى إلى نفس مستواه الاجتماعي الذي ولد فيه.
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