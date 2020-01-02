نجل عبد المنعم مدبولي يفجر مفاجأة غير متوقعة عن تعامله معهم في المنزل

خرج أحمد مدبولي، نجل الفنان عبد المنعم مدبولي، وكشف في تصريحات صحفية عن كواليس حياة والده الفنان الراحل داخل منزله، وقال نجل الكوميديان الراحل إنه كان شخصية حازمة وشديدة بشكل غير طبيعي، وكان الالتزام أهم شيء في حياته، ومقابل هذا كان حنوناً بدرجة لن يتخيلها أي شخص، وأيضاً كان عصبياً بشكل ملحوظ للجميع.

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وكشف أيضاً العديد من الكواليس الشخصية في حياة والده وطريقة تعامله معهم، وطريقة تربيته لهم التي اختلفت تماماً عن دوره بوصفه أباً في مسلسل «بابا عبده»، فكان أكثر صرامة، وكان لكل عمل ثواب أو عقاب على حسب ما نقوم به، فإذا كنت أرغب في السفر يجب أن يكون هذا من أجل العمل أو الدراسة فقط.

وأوضح أنه كان شخصاً لا يحب السهر تماماً، ويبدأ يومه مبكراً بتناول إفطاره، وبعدها يدخل غرفة مكتبه ويقوم بقراءة العديد من الكتب والمجلات إذا لم يكن لديه أي ارتباط فني، وكان ملتزماً بشكل كبير في جميع مواعيده التي يحددها، وعلى الرغم من انتقالنا للعيش بحي مصر الجديدة فإنه كان دائماً يميل لمنطقة باب الشعرية التي عاش بها فترة شبابه ونشأ بها، وكان صديقاً لكل الأشخاص هناك، ولم أتذكر في مرة من المرات أنه شعر بأنه ممثل شهير يحظى بنجومية كبيرة في الشارع.

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وكان يحب أيضاً سماع الأغاني بكل أنواعها، وكان يحب أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفيروز وشادية وعبده الحامولي، وأنه قرأ في مذكرات والده أنه كان يغني ويقوم بتقليد الباعة خلال فترة وجوده بالمدرسة.