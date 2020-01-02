تامر حسني يعيش أسعد أيام حياته لهذا السبب

يعيش الفنان تامر حسني خلال هذه الفترة أياماً سعيدة، نظراً لبعض الأحداث الجيدة التي يمر بها، حيث حقق فيلم «الفلوس» الذي يقوم ببطولته إجمالي إيرادات بمبلغ 47 مليون جنيه في مصر والوطن العربي بعد طرحه بالسينمات بـ6 أيام فقط، حيث تجاوزت إيراداته في مصر 12 مليوناً و500 ألف جنيه وفي الدول العربية 35 مليون جنيه وهو مبلغ ضخم مقارنة بعدد الأيام التي مرت على الفيلم بالسينمات.

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وفي سياق اَخر تعاقدت المنصة العالمية «تيك توك» مع النجم تامر حسني، ليكون واجهتها العربية العالمية، حيث أقام تامر تحدياً لأول مرة عبر برج خليفة بالإمارات خلال حفل رأس السنة 2020.

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وأحيا تامر مساء أول أمس حفلاً ضخماً في أبوظبي وسط حضور الآلاف من الجمهور، وقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلاً من كل محبيه وعشاقه مثل «عمري ابتدا، لولاك حبيبي، عيش بشوقك، ناسيني ليه» وخطف تامر الأنظار بأغنية «حلو المكان» التي طرحها مؤخراً من فيلمه الجديد «الفلوس».

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