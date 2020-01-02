يعيش الفنان تامر حسني خلال هذه الفترة أياماً سعيدة، نظراً لبعض الأحداث الجيدة التي يمر بها، حيث حقق فيلم «الفلوس» الذي يقوم ببطولته إجمالي إيرادات بمبلغ 47 مليون جنيه في مصر والوطن العربي بعد طرحه بالسينمات بـ6 أيام فقط، حيث تجاوزت إيراداته في مصر 12 مليوناً و500 ألف جنيه وفي الدول العربية 35 مليون جنيه وهو مبلغ ضخم مقارنة بعدد الأيام التي مرت على الفيلم بالسينمات.
اقرئي ايضا : القصة الكاملة لخلافات نصر محروس وبهاء سلطان.. وإسعاد يونس تتدخل لحل الأزمة
وفي سياق اَخر تعاقدت المنصة العالمية «تيك توك» مع النجم تامر حسني، ليكون واجهتها العربية العالمية، حيث أقام تامر تحدياً لأول مرة عبر برج خليفة بالإمارات خلال حفل رأس السنة 2020.
وأحيا تامر مساء أول أمس حفلاً ضخماً في أبوظبي وسط حضور الآلاف من الجمهور، وقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلاً من كل محبيه وعشاقه مثل «عمري ابتدا، لولاك حبيبي، عيش بشوقك، ناسيني ليه» وخطف تامر الأنظار بأغنية «حلو المكان» التي طرحها مؤخراً من فيلمه الجديد «الفلوس».
اقرئي ايضا : نجل عبد المنعم مدبولي يفجر مفاجأة غير متوقعة عن تعامله معهم في المنزل
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يعيش أسعد أيام حياته لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.