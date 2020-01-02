فيديو: نانسي عجرم: ابنتي ليا أهم انجاز لي في 2019

أكدت الفنانة نانسي عجرم أنّها حقّقت إنجازات مهمّة وكثيرة في العام 2019 أهمها إنجابها لطفلتها الثالثة ليا.

وقالت نانسي إنّ ليا هي أجمل الأحداث التي تكلّل بها العام المنصرم.

كلام نانسي جاء على هامش إحيائها حفلة ليلة رأس السنة حيث أجرى برنامج "et بالعربي"، مقابلة قصيرة معها أشارت خلالها إلى أنها ستطرح خلال أيام قليلة "سنغل" جديد مع كليب قبل إصدار الألبوم.

وتحدّثت نانسي عن الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز" الذي سينطق بوم السبت المقبل، وقالت إنّه سيكون مميزاً بمواهبه القوية وأصواته الجميلة.

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يذكر أنّ نانسي عجرم أحيت ليلة رأس السنة في أبو ظبي لتختتم عاماً مليئاً بالمهرجانات الناجحة والحفلات الممتدة على كافة البلدان العربيّة.

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