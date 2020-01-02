سلمى رشيد تكشف للمرّة الأولى عن وجه طفلها يانيس

بمناسبة حلول العام الجديد عايدت الفنانة المغربية سلمى رشيد جمهورها، من خلال نشرها صورة تجمعها بطفلها "يانيس" وكتبت تعليقاً :"أجمل بداية لعام 2020".

وهذه الصّورة هي الأولى التي تكشف فيها سلمى عن وجه ابنها يانيس، الذي يبلغ من العمر ثلاثة أشهر.

يذكر أنّ سلمى وضعت طفلها في الولايات المتحدة الأميركية في شهر تشرين الأول\أوكتوبر الماضي، ولكنها نفت أن يكون السبب هو حصول ابنها على الجنسية الأميركية.

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