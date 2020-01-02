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ناصر القصبي يعود للمسرح بعد غياب سنوات وهذه التفاصيل كاملة

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الخميس 2 يناير 2020

ناصر القصبي

أعلن الحساب الرسمي لفعاليات موسم الرياض، بعد تغيير اسمه إلى شتاء الرياض، عن عودة الفنان ناصر القصبي، إلى خشبة المسرح مجددا.

 

حيث يقوم ببطولة العرض المسرحي الذيب في القليب ويقدم العرض على مدار أسبوعين، وكانت الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، قد نجحت في إقناع الفنان الكبير ناصر القصبي بالعودة إلى المسرح بعد غياب دام نحو 30 عاما، واختار القصبي نص مسرحية الذيب في القليب تأليف خلف الحربي وإخراج الفنان الشاب محمد الحملي، وعرضت المسرحية بنجاح ساحق في موسم الرياض، ونظرا للإقبال الجماهيري الكبير على عروضها تقرر إعادة تقديمها مجددا في شتاء الرياض.

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وذكر الحساب الرسمي لموسم شتاء الرياض عبر موقع تويتر إن العرض سيكون من أفضل العروض الحديثة ويقام في الفترة بين 2 و18 يناير المقبل، وغرد الحساب: “مسرحية الذيب في القليب هي من أجمل المسرحيات السعودية الحديثة، التي تعبّر عن قوَّة مسرحنا وجماله.. لا تفوت حضورها من 2 إلى 18 يناير”. وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عبر موقعها الإلكتروني عن توافر التذاكر بفروع فيرجين ميغا ستورز، على أن يُقام العرض في القاعة الزرقاء بمسرح جامعة الأميرة نورة بطريق المطار في الرياض.

 

يحمل العرض المسرحي “الذيب في القليب” الطابع الكوميدي ويشارك ناصر القصبي في البطولة كل من عبدالإله السناني، ريماس منصور، زارا البلوشي، حبيب الحبيب، علي الحميدي، عبدالمجيد الزهيدي، محسن الشمري وضيف الشرف راشد الشمراني، المسرحية من تأليف خلف الحربي وإخراج محمد الحملي.

 

يُذكر أن آخر مسرحيات ناصر القصبي كانت بعنوان قرموش وطرطوش وشاركه فيها الفنانان عبدالله السدحان وراشد الشمراني، وعُرضت مطلع التسعينات، وتجولت في العديد من المناطق بالمملكة العربية السعودية.

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