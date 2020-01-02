وفاة المغني جوليان سيزار على المسرح أمام جمهوره

متابعة بتجــــــــــرد: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو يوثّق لحظة تعرّض المغني البرازيلي جوليان سيزار، لأزمة قلبية خلال إحيائه حفلاً موسيقياً جنوب البلاد. فقد توفي سيزار البالغ من العمر 58 عاماً أمام جمهوره، على الرغم من محاولات المسعفين لإنعاشه. اليكم الفيديو:

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