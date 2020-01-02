تامر حسني يتصدّر الترند المصري للمرّة الثالثة في أسبوع

متابعة بتجـــــــــرد: يواصل النجم المصري تامر حسني تصدّره قائمة المواضيع الأكثر تداولاً عبر موقع “تويتر” في مصر، وذلك منذ طرح فيلمه الجديد “الفلوس” في الصالات السينمائية.

ورغم زحمة الهاشتاغات الخاصة بكرة القدم ومعايدات رأس السنة، احتلّ اسم تامر حسني للمرّة الثالثة في أسبوع المرتبة الأولى في “ترند” مصر.

تدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف يجسد شخصيته تامر حسني، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا وتقدّم دورها زنية، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، فتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

يتطرق فيلم “الفلوس” إلى موضوع مهم جداً، فتتمحور قصّته حول فكرة أن يكون “الإنسان مخيراً أو مسيراً” في هذه الحياة، فيغوص في شرحها بأبعاد من الفكاهة تسطّرها رسائل إجتماعية سامية بتنا نفتقدها في هذه الأيام.

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الفيلم قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمدسلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.