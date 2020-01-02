- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــرد: يواصل النجم المصري تامر حسني تصدّره قائمة المواضيع الأكثر تداولاً عبر موقع “تويتر” في مصر، وذلك منذ طرح فيلمه الجديد “الفلوس” في الصالات السينمائية.
ورغم زحمة الهاشتاغات الخاصة بكرة القدم ومعايدات رأس السنة، احتلّ اسم تامر حسني للمرّة الثالثة في أسبوع المرتبة الأولى في “ترند” مصر.
تدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف يجسد شخصيته تامر حسني، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا وتقدّم دورها زنية، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، فتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.
يتطرق فيلم “الفلوس” إلى موضوع مهم جداً، فتتمحور قصّته حول فكرة أن يكون “الإنسان مخيراً أو مسيراً” في هذه الحياة، فيغوص في شرحها بأبعاد من الفكاهة تسطّرها رسائل إجتماعية سامية بتنا نفتقدها في هذه الأيام.
الفيلم قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمدسلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يتصدّر الترند المصري للمرّة الثالثة في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.