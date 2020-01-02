أبرز أفلام هوليوود المطروحة في يناير 2020

ينتظر عشاق السينما حول العالم عددا مميزا من الأفلام التي ستطرح خلال شهر يناير/كانون الثاني.

بسبب السخرية.. حذف فيلم "كاتس" من قائمة ترشيحات الأوسكار



وجمع موقع "كولايدر"، قائمة بأبرز الأعمال السينمائية المنتظر طرحها بصالات العرض السينمائية مع بداية العام الجديد:

ففي الـ3 من يناير/كانون الثاني، يُطرح جزء جديد ونسخة محدثة من سلسلة الرعب الشهيرة "The Grudge"، بطولة النجمة الكبيرة لين شاي، وأندريا رايزبورو، وجون تشو، وبيتي جيلبين، وديميان بيشير.

وتُطرح يوم 10 يناير/كانون الثاني 3 أفلام جديدة، هي: "The Informer"، بطولة جويل كينمان، وآنا أرماس، ورزومانود بايك، وفيلم "Like a Boss"، من بطولة النجمة الكوميدية الصاعدة بقوة تيفاني هاديش، وروز بيرن، وسلمى حايك، وبيلي بورتر.

إلى جانب فيلم "Underwater"، وهو أحدث أفلام النجمة كريستين ستيورات، ويشارك في بطولته فينسينت كاسل، وتي جي ميلر، وجيسيكا هنويك.

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ويُطرح في 17 يناير/كانون الثاني المقبل الجزء الـ3 المرتقب من فيلم الأكشن الشهير "Bad Boys for Life"، بطولة النجم الكبير ويل سميث، والنجم مارتن لورانس.



كذلك يطرح بصالات العرض السينمائي في اليوم نفسه، فيلم "Dolitte"، الذي يُعد أول ظهور سينمائي للنجم الكبير روبرت داوني جونيور، بعد تجسيده لشخصية "iron man" ضمن عالم مارفيل السينمائي.

وفي 24 يناير/كانون الثاني، يطرح بصالات العرض الأمريكية، كل من فيلم "The Gentlemen"، بطولة النجم ماثيو ماكونهي، وتشارلي هونام.

وفي اليوم نفسه يُطرح فيلم "Color Out of Space"، بطولة نيكولاس كيج، ومادلين آرثر، وجولي ريتشارد، وكوريانكا كيلتشر.

وبنهاية الشهر تتطرح نسخة جديدة من فيلم "Gretel and Hansel"، بطولة صوفيا ليليس، وأليس كريجه، وفيلم "The Rhythm Section"، بطولة بليك ليفلي، وجود لو، وستيرلينج براون.