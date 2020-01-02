خاص- ناديا بساط تنجو باعجوبة من حادث مروع: الله لطف وقدّر

Jan 02, 2020
تعرّضت الاعلامية ناديا بساط لحادث سير مروع نُقلت على أثره الى المستشفى حيث خضعت للفحوصات اللازمة.
“بساط” غادرت المستشفى بعد الاطمئنان على صحتها وتلقيها العلاج وهي متواجدة حالياً في منزلها. وفي اتصال لـ “الخليج 365” للاطمئنان عليها، أكدت “بساط” الى انها نجت بأعجوبة من الحادث حيث تعرضت لرضوض في جميع انحاء جسدها وقالت: “ضلوعي مكسرين الله لطف وقدر لأني كنت حاطة حزام الامان”.
خلال الاتصال، عبّرت ناديا عن حزنها الشديد بعد انتشار خبر وفاة زميلتها الاعلامية نجوى قاسم بشكل مفاجئ اليوم اثر أزمة قلبية في دبي.
من “الخليج 365” حمدالله عالسلامة ناديا
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