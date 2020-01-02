ياسمين رئيس تقدم شخصية مروة قناوي في فيلم جديد

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس عن نيتها لتقديم شخصية مروة قناوي، والدة الطفل يوسف، الذي قتل برصاصة طائشة في 2017.

كتبت ياسمين عبر حسابها على Twitter قائلة عن مروة: "فعلا بطلة ومحاربة، مروة قناوي عمري ما قابلتها بس هعمل شخصيتها في فيلم".

تعود الواقعة إلى يوم 13 مارس 2017 إذ كان الطفل يوسف (13 عاما) يقف مع أصدقائه في ميدان الحصري بمنطقة 6 أكتور، ليسقط أرضا بعدما أصيب بعيار ناري طائش، ودخل الطفل في غيبوية لمدة 12 يوما قبل أن يفارق الحياة.

وحاربت مروة قناوي والدة يوسف حتى تحصل على حق نجلها، وأضربت عن الطعام، ثم أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على 3 متهمين، بينهم هاربان اثنان، بقتل الطفل يوسف سامح العربي، في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.

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