القاهرة – لايف ستايل
أعلنت الفنانة ياسمين رئيس عن نيتها لتقديم شخصية مروة قناوي، والدة الطفل يوسف، الذي قتل برصاصة طائشة في 2017.
كتبت ياسمين عبر حسابها على Twitter قائلة عن مروة: "فعلا بطلة ومحاربة، مروة قناوي عمري ما قابلتها بس هعمل شخصيتها في فيلم".
تعود الواقعة إلى يوم 13 مارس 2017 إذ كان الطفل يوسف (13 عاما) يقف مع أصدقائه في ميدان الحصري بمنطقة 6 أكتور، ليسقط أرضا بعدما أصيب بعيار ناري طائش، ودخل الطفل في غيبوية لمدة 12 يوما قبل أن يفارق الحياة.
وحاربت مروة قناوي والدة يوسف حتى تحصل على حق نجلها، وأضربت عن الطعام، ثم أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على 3 متهمين، بينهم هاربان اثنان، بقتل الطفل يوسف سامح العربي، في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.
قد يهمك ايضاً:
ياسمين رئيس تعلن انتهائها من «لص بغداد» على السوشيال ميديا
الفنانة ياسمين رئيس تنضم ل ـ" أحمد الفيشاوي " في " الحارث "
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين رئيس تقدم شخصية مروة قناوي في فيلم جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.