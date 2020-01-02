هنا الزاهد تسخر من أحمد فهمي وحماتها تتدخل

مازحت الفنانة هنا الزاهد زوجها الفنان أحمد فهمي كما هو المعتاد بين الثنائي الفني.‏

نشرت هنا الزاهد عبر حسابها الخاص على Facebook، صورة جمعتها بزوجها وعلقت عليها قائلة: "عام جديد سعيد ‏عليك يا قردي، شكلك كفتة باللبن".‏

لاقت الصورة تفاعلًا بين أصدقاء هنا وأحمد فهمي اللذين تدخلوا بتعليقاتهم، فيما رد فهمي ساخرًا من نفسه: ‏‏"شكلي متسول".‏تدخلت السيدة "ليلى العطار" والدة أحمد فهمي في التعليقات قائلة: "ده حبيبي" لترد عليها هنا الزاهد: "ما ‏اختلفناش بس هو في الصورة كفتة"، لتمازحها حماتها قائلة: "بنت... برده حبيبك".‏

يشار إلى أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بزفافهما أول سبتمبر الماضي، في حفل كبير بأحد الفنادق الكبرى ‏بالقاهرة بحضور عدد كبير من النجوم‎

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