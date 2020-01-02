فارس كرم يكشف عن موعد أول حفل له في السعودية

كشف الفنان اللبناني فارس كرم، عن موعد أول حفل غنائي له في السعودية الذي يصادف ٤ يناير الجاري.

ونشر فارس كرم، البوستر الدعائي للحفل، ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق فارس كرم "لأول مرة بالسعودية الحبيبة".

ويشارك فارس كرم في الحفل كل من مروان خوري، كارول سماحة ويارا.

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