ماجي أنور تكشف تفاصيل تقديم الأفلام لمهرجان فاتن حمامة السينمائي في لندن

كشفت ماجي أنور المستشار الرسمي والموزع المعتمد لأفلام مهرجان فاتن حمامة السينمائي بلندن، تفاصيل تقديم الأفلام للدورة السادسة من المهرجان.

أوضحت ماجي إن المهرجان يستقبل جميع أنواع الأفلام سواءً الروائي الطويل أو القصير أو أفلام الرسوم المتحركة لكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الأفلام المقدمة وهي إن تكون من إنتاج عام 2019 والا يزيد مدة الفيلم القصير عن 30 دقيقة. كشفت ماجي ايضًا عن أخر موعد لتقديم الأفلام للمهرجان وهو 10 فبراير القادم.

يشار أن ماجي أنور قد تم إتخيارها من قبل المنتج البريطاني كارل توني رئيس مهرجان الفيلم العالمي والذي يقام في اربع دول مختلفة وهم لندن، مدريد، ونيس وميلانو. كما إن شركتها ماجيكا هاوس هي الجهة الوحيدة للتواصل مع المهرجان في العالم العربي

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