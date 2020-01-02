"اووه لا لا" لحمادة هلال تحقق 45 ألفا في يومين

القاهرة – لايف ستايل
حقق كليب أغنية الجديدة "أووه لا لا" للفنان حمادة هلال، التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، 45 ألف مشاهدة، في يومين، منذ طرحها، ليلة رأس السنة.
ونشر حمادة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة من كليب الأغنية وعلق عليها قائلا: "شكر خاص لصناع أوديو أغنية اووه لالا، مادو صالح - ماجد صبري - سماح منير - جيتار: شريف فهمي - طبلة: ماجد الصواف- ترمبيت : محمد السواح".
يذكر أن الفنان حمادة هلال طرح مؤخرا كليبا بعنوان اشرب شاي، وهو من إخراج أحمد أشرف، والأغنية من كلمات أوكا، وألحان أورتيجا، وتوزيع أوكا.
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