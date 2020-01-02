إليسا تصل الكويت استعدادا لحفلها الأول في 2020

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عن وصولها للكويت؛ استعدادًا لحفلها في أرض المعارض الذي سيقام اليوم، الخميس.

وغردت إليسا، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، "وصلت الكويت بعد ٥ سنوات لا أستطيع الانتظار لكي ألتقي بجمهوري وأحبائي".

وأحيت إليسا حفلًا خيريًا ضخمًا بمسرح مكتبة الإسكندرية لشراء "جهاز كي أورام الكبد" لغير القادرين في شهر ديسمبر الجاري.

وتستعد إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت يوم 2 يناير بعد غياب لأكثر من 3 أعوام بعد مشاركتها الأخيرة في مهرجان "هلا فبراير".

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