سمية الخشاب تتألق بإطلالة شتوية تخطف الأنظار

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها، على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، بإطلالة شتوية أنيقة.وظهرت سمية الخشاب، مرتدية جاكيت فرو باللون البنى، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وميك اب مميز، حيث نالت الصورة العديد من الإعجابات.وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.ومن المقرر أن تشارك المسرحية في موسم الرياض خلال الشهر الجاري، لذلك يقوم أبطال العمل بالاستعداد اللازم قبل بدء العروض، وتحدّد موعد عرض المسرحية في السعودية أيام 12 و13 و14 في جدة، ويومي 19 و20 في الدمام.وتعد هذه المسرحية أول عمل للفنانة سمية الخشاب بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان أحمد سعد زوجها السابق، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر صور البوستر الدعائي الخاص بها هي والفنان أحمد آدم.
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