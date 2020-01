شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى بفستان مصنوع من المخلفات على غلاف Vogue India والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية كاتي بيري علي غلاف مجلة Vogue India ، وذلك بفستان مصنوع من مواد معاد تدويرها، وأجرت المجلة لقاء صحفي مع بيري التي تحدثت فيه عن مرورها بحالات اكتئاب شديدة وقيام خطيبها اورلاندو بلوم مساعدتها لتخطي تلك المرحلة من حياتها وبداية.

وكانت كاتى بيرى قررت تأجيل حفل زفافها على أورلاندو بلوم وهو ما تسبب في العديد من التساؤلات بين محبى كاتى وبلوم اللذين تربطهما قصة حب قوية منذ فترة طويلة، وأشار موقع "جوسيب كوب" إلى أن تأجيل كاتى زواجها من أجل إنجاب طفل فى البداية هى قصة كاذبة تماما وملفقة ، ولا توجد خطة لحمل كاتى بيري أولا .

بدأت الشائعة بنشر موقع " Life & Style " تقريرا يؤكد أن بيرى وبلوم قد أخرا حفل زفافهما، حيث زعم الموقع أن المغنية الشهيرة تريد أن تنجب طفلا قبل الزفاف، ولا تريد أن تكون حامل عند إقامة الحفل فهى تحلم بهذا اليوم و تريد أن تبدو مدهشة كعروس.

أخر أعمال كاتي كان كليب جديدا يحمل اسم " Cozy Little Christmas "، وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، والكليب من إخراج واتس ومن إنتاج جاك وينتر وتارجا سهيون .

استطاع كليب " Cozy Little Christmas " أن يحقق أكثر من 14 ملايين مشاهدة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"وتقول كلمات الأغنية

Everybody's in a hurry, in a flurry

Shopping 'til they're droppin' in the snow

Kids are cryin', dogs are barkin'

Catching up with folks we barely know

Sure it's madness, but it's magic

As soon as you hang up the mistletoe

'Cause you're the reason for the season

No, we don't need to keep up with the Jones

Our love is something priceless

I don't need diamonds, no sparkly things (no, oh, oh, oh, oh)

'Cause you can't buy this a-feeling (no, oh, oh, oh, oh)

Nothing lights my fire or wraps me up, baby, like you do

Just want a cozy, a cozy little Christmas here with you

So, Mr. Santa (Mr. Santa)

Take the day off (take the day off)

Get a massage (get a massage)

'Cause we've got this one all under control

Advertisements

A little whiskey (a little whiskey)

We're getting frisky (ooh!)

And slow dancing to Nat King Cole

No, we ain't stressin' (we ain't stressin')

Just caressin' (mm-hmm)

Warming up our popsicle toes

Nothing's missin' (nothing's missin')

'Cause you're a blessin' ('cause you're the blessin')

Yet, you're the only one I'm wishing for

Our love is something priceless

I don't need diamonds, no sparkly things (No, oh, oh, oh, oh)

'Cause you can't buy this a-feeling (No, oh, oh, oh, oh)

Nothing lights my fire or wraps me up, baby, like you do

Just want a cozy, a cozy little Christmas here with you

I don't need anything

Take back all the Cartier, and the Tiffany's and the Chanel

Well, can I keep that Chanel? Please?

No, no, no, no

I don't need diamonds, no sparkly things (No, oh, oh, oh, oh)

'Cause you can't buy this a-feeling (No, oh, oh, oh, oh)

Nothing lights my fire or wraps me up, baby, like you do

Just want a cozy, a cozy little Christmas here with you