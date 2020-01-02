شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس: استجبت لدعوة صاحبة السعادة لإنهاء الخلاف مع بهاء سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المنتج نصر محروس، عن سعادته الكبير بمبادرة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، التى ناشدته فى ليلة رأس السنة بإنهاء الخلاف مع المطرب بهاء سلطان من خلال برنامج "صاحبة السعادة"، حيث قال، استجابة إلى مبادرة الأخت والصديقة إسعاد يونس، فإنني أوضح لها وللجمهور الحبيب إنني أحرص على إنهاء الخلاف معه فأنا وبفضل الله سبحانه وتعالي من اكتشف موهبته ومن اختار اسمه الفني الذي كان معترضًا عليه ولقبه بسلطان ومن أعطاه الفرصة ليبدأ مشواره الفني من خلال شركتي وأزعم أنها لم تبخل عليه بجهدها وخبرتها وأموالها لتصنع له النجاح الذي يستحقه والشهرة التي يحلم بها .

وتابع: ما أود إيضاحه أن شعوري إزاء ما حدث هو ذات شعور الأب حينما يتخلي عنه ابنه وينكر فضله عليه ويصر علي تركه والانفصال عنه دون مبرر ويصل الأمر به أن يشوه صورة والده دون سبب سوي أنه لا يريد أن يبقي في المكان الذي يذكره بفضل والده عليه.





وأشار إلى أن الأصعب من ذلك أن تشعر بأن من أحسنت إليه وصنعت معه وله النجاح يتعمد الاعتداء على حقوقك وأموالك ويفضل أن يسلم نفسه لغيرك ليقتسما ثمار جهدك وعرقك وروحك ودمك فماذا تفعل، سوي أن تلجأ للقضاء وتطلب منه ان يستكمل تنفيذ التزاماته وان يدفع للشركة نسبتها المستحقة لها والتي تقدر فقط بـ 25% لها ونسبة 75% له، علي أمل ان تعوض جزءًا من التكاليف الباهظة التي تكبدتها في إنتاج الألبومات له والتي يتكلف الواحد منها شاملاً أجره وتصوير إحدى أغنياته أكثر من ثلاثة ملايين جنيه.

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وأضاف محروس، بالرغم من كل ذلك، فإن الشركة استجابت لكل الدعوات من المحبين للخير لكلا الطرفين لتسوية خلافهما وإتمام التصالح بينهما إلا أن ذلك لم يكتمل بسبب المحيطين به، والذين يعارضون ذلك لمصالح شخصية لا نعلمها.

واستكمل حديثه، رغم كل ما حدث فإن الشركة ترحب بمبادرة الفنانة إسعاد يونس، وتقول للفنان بهاء سلطان، أهلا بك في شركتك والتي يشرفها بأن تظل كابن لها في حضنها وهي تعدك وكما سبق وأن فعلت ألا تدخر جهدًا أو مالاً لتحقق كل ما تتمناه لنفسك والأهم ما تتمناه الشركة لك بأن تحتل مكانتك الفنية المستحقة علي قمة فن الغناء في مصر بفضل ما تنوي الشركة بذله من جهد ومال في سبيل تحقيق ذلك، موجها كلمة للمطرب بهاء سلطان، "إذا استجبت لدعوة صاحبة السعادة كما استجابت الشركة فنحن أسعد الناس بذلك وإذا رفضت فليس لنا سوي الانتظار حتي يقول القضاء كلمته وينصف من له الحق" .

واختتم حديثه، الشركة فخورة بك مثلما فخرت بمن اكتشفت موهبتهم من قبلك منم، تامر حسني، شيرين، خالد عجاج، وغيرهم من المشاهير التي سعدت بالتعاون معهم مثل الكينج محمد منير والنجم محمد فؤاد، ولم تقف الشركة أبدا ضد رغبة أي منهم ليستكمل مشواره الفني مع شركة أخري فكان ذلك بكل الود والاحترام المتبادل وقبل ذلك التزامهم جميعا بالوفاء بحقوق الشركة المادية والقانونية في عقودهم لها دون طمع او استغلال وما زالت العلاقة معهم جميعا قائمة علي الود والاحترام .

كانت إسعاد يونس وجهت رسالة إنسانية للمنتج الغنائى نصر محروس، من خلال حلقة رأس السنة ببرنامجها "صاحبة السعادة" ، حيث استضافت خلال الحلقة النجم بهاء سطان، وقالت إسعاد موجهة كلامها وندائها لنصر محروس: "نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبى وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، واللى جالى مش قد اللى راح.. برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان.. صوت بهاء ناقص فى السوق.. إحنا محتاجينه.. أنت ياما قدمت أصوات جميلة.. من إسعاد لنصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا.. وتدونى بوسة إنتم الاثنين.. وحياة السنة الجديدة تقبل دعوتى".