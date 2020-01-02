شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يغنى "حلو المكان" بسيلفى مع الجمهور في حفلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت أصداء الحفل الغنائى الذى أحياه النجم تامر حسنى في أبو ظبى، مستمرة، حيث نشر تامر العديد من المقاطع والفيديوهات من الحفل أثناء غنائه مع الجمهور، والتفاعل معهم، ومشاركتهم له الغناء.

الألعاب النارية غطت سماء أبو ظبى بجزيرة المارية فور نزول تامر حسنى من على مسرح الحفل احتفالا بالعام الجديد، وأحيا نجم الجيل تامر حسنى حفلا ناجحا كامل العدد بمناسبة رأس السنة على مسرح المارية بأبو ظبى، وقدم أغنيات حلو المكان، عارفة، أحلى حاجة فيكى، بنت الأية، ناسينى ليه، بشوقك، كفياك أعذار، ضحكتها، هى دى، كل سنة وأنت طيب، عمرى ابتدى، فيما اختتم بتقديم أغنية حلو المكان.

أحد الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى من الحفل، تظهر النجم تامر حسنى، وقد نزل من مسرح الحفل، ليبدأ في مصافحة جمهوره في الصف الأول، ملتقطا العديد من الصور التذكارية معهم و"السيلفى"، دون أن يشعر بأى مضايقات، وملبيا رغبة أغلب الذين تواجدوا في هذا الصف.

Advertisements

وكان تامر حسنى قد أطلق ، تحديا عالميا بالتعاون مع تطبيق "تيك توك"، بعدما اختارته إدارة منصة السوشيال ميديا العالمية، كأفضل واجهة عربية لقيامة بأول تحدي عربي وعالمي بغرض تحقيق 5 أمنيات لجمهوره، وجاء إطلاق التحدي عبر مقطع فيديو، عُرض على برج خليفة، بالتزامن مع بداية العام الجديد 2020.

وقد نشر تامر حسنى، مقطع الفيديو، عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه علي موقع إنستجرام، .. فيما بدأ تامر الفيديو بكلمات أغنيته الجديدة "حلو الكلام"، حيث قال من كلمات الأغنية "حلو المكان يا أصحاب زمان"، ثم استكمل حديثه للإعلان عن التحدى الجديد، " كل سنة وانتوا طيبين.. تحدى السنة دى هيكون على مستوى العالم.. وهو عبارة عن أمنيتين الأولى شخصية والتانية عامة.. تعالولى على "تيك توك" وقولولي أمنياتكوا إيه في السنة الجديدة.. هو ده".

ثم أضاف تامر حسنى كلامه بتوجيه رسالة قال فيها : "لكل جماهير "تيك توك" في الوطن العربى وجميع أنحاء العالم كل سنة وأنتوا طيبين.. أنا فرحان جدًا واتشرفت جدًا إن انتوا اختارتونى أكون الواجهة العربية العالمية للتحدى بتاعنا الكبير ده.. التحدى السنة دى عبارة عن أمنيتين أمنية شخصية وأمنية عامة وإدارة "تيك توك" هتختار بشكل عشوائى 5 أمنيات إن شاء الله أحققهم".

وبخصوص امنياته فقد بدأها بحلمه عدم رؤية أية حروب مرة أخري بأن يعم السلام العالم كله، بينما الأمنية الثانية أكد أنها تتلخص في ابناءه وزوجته وأمه وسعادتهم.. بينما ختم أمنياته بطموحه في عمل فيلم يفوز بجائزة أوسكار، ثم أطلق هاشتاج بعنوان "2020 Make A wish" وهاشتاج "تامر حسنى.. كل سنة وانتوا طيبين".