شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى ترتدى البيجاما وتعلق: "بفكر اتجوز واقعد فى البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تداعب النجمة بشرى جمهورها من خلال الصور التلقائية اللطيفة عبر حسابها على "إنستجرام"، فكثير من الأحيان تقوم بنشر صور وتسأل جمهورها عن الأفضل، وهو ما يتفاعل معه الجمهور دائمًا بالرد عليها.

بشرى نشرت صورة غير مألوفة بالنسبة للفنانات، اللائي يحرصن على نشر صورهن وهن بكامل أناقتهن، وبالمكياج، ولكن بشرى نشرت صورة لها بـ"البيجاما"

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بشرى علقت على الصورة قائلة "تانى يوم فى السنة الجديدة وإحساس البيجاما لا يقاوم.. بفكر اتجوز واقعد فى البيت".



بشرى

بشرى ظهرت منذ أيام قليلة في حفل لراغب علامة، حيث لم تكتف بشرى بحضور الحفل، بل رددت كلمات أغانى راغب علامة ورقصت عليها، وفى مقطع فيديو نشرته بشرى عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت وهى ترقص على ألحان أغنية "اللى باعنا" للنجم راغب علامة، الذى غناها خلال الحفل، وعلقت بشرى على الفيديو، بقولها "إللى باعنا خسر دلعنا.. آه والله صدق إللى قال.. بنحبك يا راغب".

بينما ظهرت في أوائل شهر ديسمبر الماضى مع العديد من النجمات في مكهرجان مراكش وهن الهام شاهين ويسرا وهند صبرى والمخرجة كاملة أبو ذكرى، حيث كان مهرجان مراكش يحتفى بالنجمة هند صبرى ونجاحات فيلمها التونسي نورا تحلم بعرضه عرضا خاصا، وإقامة فعالية احتفالية ضمن فعاليات المهرجان وحضرها من أسرة الفيلم أحد ممثليه حكيم.