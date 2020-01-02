شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائى.. عرض فيلم "رأس السنة" لـ إياد نصار 6 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع فيلم "رأس السنة" للنجم إياد نصار على عرضه فى جميع دور العرض بالسينمات يوم 6 فبراير المقبل، والذى يشارك فى بطولته الفنان إياد نصار وإنجى المقدم، تأليف محمد حفظى، وإخراج محمد صقر، حيث انتهى مخرج العمل من تصوير المشاهد الخارجية منذ فترة فى مدينة الغردقة.

وكان الفيلم قد تعرض لمشاكل رقابية أدت إلى تأجيل عرضه لفترة طويلة، حيث تم تصوير الفيلم منذ فترة وتم تحديد أكثر من موعد لعرضه ولكن لم يحالفه الحظ من قبل، وتدور أحداثه حول طبقة معينة فى يوم رأس السنة ويتعرض أبطاله لمواقف معينة خلال هذا اليوم.

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فيلم "رأس السنة" تأليف محمد حفظى وإخراج محمد أحمد صقر فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وهدى المفتى وسالى عابد.

ونضم الفنان الأردنى إياد نصار لفريق عمل مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، حيث صور عددا من مشاهده كضيف شرف خلال أحداث المسلسل التى تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، ليكون بذلك ثاني ضيوف شرف المسلسل بعد اسر ياسين.